Sin embargo, hay una persona a la que no le ha hecho nada de gracia esta estrecha relación entre los excompañeros de reality. Ana desvela que Mario se puso en contacto con ella en pleno viaje de una manera no muy amistosa. Desde que compartieran estancia en el pisito de ‘Solos’ la influencer y el madrileño forjaron una amistad muy fuerte, pero una serie de cosas han provocado un distanciamiento entre ellos. La murciana no se calla nada y lo cuenta todo sobre su enfado con Mario.