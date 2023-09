Ana Nicolás se pronuncia, por fin, sobre un tema muy demandado por sus seguidores. Después de hablar del duro momento que vive por su relación con Cristian López tras haber tocado fondo, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que no va a mudarse a Madrid con Tania Déniz . A la influencer, le hacía mucha ilusión cambiar de aires y empezar una nueva vida en la capital, pero una serie de circunstancias podrían haber hecho que todos sus planes se vengan abajo.

A Ana, que no está atravesando un buen momento personal, se le acumulan los problemas y la incógnita de su mudanza es cada vez mayor. La de Murcia se está planteando su vida por completo y la idea de trasladarse a Madrid se tambalea. Más sincera que nunca, la influencer desvela si su relación con Cristian es uno de los motivos que le atan a su ciudad natal . Por ello, ha decidido elaborar una lista de ‘ventajas e inconvenientes’ que le ayude a tomar una decisión final. ¿Qué hará finalmente? Además, la murciana da un paso al frente y aclara si se siente traicionada por Tania Déniz por echarse atrás respecto a compartir piso tras su reconciliación con Samuel Chávez.

Ana Nicolás no para de recibir batacazos últimamente y eso ha hecho que la murciana se tenga que replantear muchas cosas. Además, ha despejado la incógnita sobre su relación con Tania Déniz y confiesa lo que opina realmente de que haya decidido no mudarse con ella tras volver con Samuel Chávez. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir la influencer respecto al tema en un nuevo capítulo de ‘Sé tú misma’, solo en mtmad!