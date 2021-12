O Victoria Caro quiere mucho a su novio o no entendemos para nada cómo se ha puesto en sus manos para que la maquille antes de salir a tomar algo. ¿Realmente saldría alguien así a la calle? Después de convertirse en la jefa de mtmad y evaluar los canales de sus compañeros , la estrella de TikTok se ha apuntado a jugar a "mi novio me maquilla" junto a Iván Cañellas. Y aunque el chico le ha puesto ganas, lo cierto es que no tiene ni idea de maquillaje.

Esto le ha pillado un poco por sorpresa a la influencer. Victoria creía que, después de haber tenido relaciones con varias chicas, se habría fijado en cómo se maquillan para aprender lo básico. Pero no, Iván no tiene mucho talento brocha en mano y, a pesar de que le ha puesto ganas, ha demostrado que el maquillaje no es lo suyo. ¡Al menos Victoria se lo ha tomado a risa y han pasado un buen rato! Porque el resultado no podía ser peor, ¡jamás habíamos visto a la tiktoker con la cara así!