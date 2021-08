¿Cuál no subiría nunca a las redes? ¿El peor día de su vida? ¿Fotos con sus exparejas? ¿Últimas capturas de pantalla? Desde fotos antiguas con famosas del momento como Marta Díaz o Lola Lolita, hasta algunas de su gran cambio pasando por imágenes de su operación y el posoperatorio... la it-girl no se ha guardado nada y se ha confesado por completo frente a la cámara. ¿Quieres ver todo lo que nos ha enseñado? Pues no esperes más y descubre el lado más íntimo de la catalana en este nuevo capítulo de ‘Ser yo’. ¡Dale play al vídeo y no te pierdas ningún detalle!