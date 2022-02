Ahora que está muy de moda hablar de las famosas ‘red flags’ y ‘green flags’ (o cosas que aceptamos o no en nuestras parejas), Estela Grande ha decidido mojarse y confesar aquellos elementos tóxicos que no piensa tolerar en una relación. Después de colarnos en el viaje con sus amigas por Sierra Nevada , la exconcursante de ‘ Gran Hermano VIP ’ está dispuesta a hablarnos desde su experiencia , contándonos todo lo que busca en una relación sana de pareja y revelando las ‘red flags’ que la hacen huir de cualquier chico. Y es que, para Estela, la inteligencia emocional y la empatía son fundamentales.

La influencer se ha abierto en canal para ponernos sus propios ejemplos y que entendamos por qué marca esos límites. Pero no todo ha sido negativo, porque Estela considera que en su relación con Juan Iglesias hay muchas cosas buenas: cariño, apoyo, que no haya que dar demasiadas explicaciones… La modelo ha hablado alto y claro sobre qué es lo que necesita en una relación y aquello que no puede soportar: