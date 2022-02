¡Sabemos toda la verdad! Hace unos días veíamos en sus stories de Instagram a una Estela Grande devastada y ahora sabemos la razón. Después de destapar junto a Andrea Rueda las falsedades de algunas influencers, la exconcursante de ‘ Gran Hermano VIP ’ no está pasando por un buen momento, estamos acostumbrados a verla siempre feliz, pero lo cierto es que la influencer sufre un bajón. Son varias las razones que le han llevado a ello y la modelo ha querido explicarse a través de su canal de mtmad, desvelando el motivo real por el que atraviesa esta dura situación personal.

Estela necesitaba desahogarse y no solo a través de sus redes sociales si no que, a través de ‘Sigue mi estela’ ha contado con pelos y señales las situaciones tan desagradables que ha vivido en estas últimas semanas y que la han llevado a saturarse e, incluso, tener que abandonar las redes durante algunos días. Cansada de que en algunas noticias se den cosas por hecho que no son, la celebrity ha hablado sin tapujos de lo que le ha ocurrido desvelando el desafortunado encuentro que tuvo con una compañera de trabajo: