Estela Grande ha cometido una locura. Después de abrirnos las puertas del impresionante vestidor que tiene en su casa nueva , esta semana, la que fuera concursante de ' Gran Hermano VIP ' se ha hartado de la monotonía y ha decidido dar un nuevo giro a su vida. Cansada de su pelo, la influencer se ha sometido a un cambio de look radical y ha presumido del asombroso resultado en exclusiva para su canal de mtmad. Además, muy emocionada por este cambio, la modelo ha sorprendido a Juan Iglesias y este no ha dudado en opinar al verlo, confesando que no le gusta demasiado el nuevo aspecto de su novia .

Muy nerviosa y harta de su imagen, Estela se ha puesto en manos de Manuel Zamorano, su peluquero de confianza, para que le dé un aire fresco a su look. Cambio de color, corte de pelo... la exconcursante de 'GH' no ha puesto límites a la creatividad del estilista y ha alucinado al ver el resultado por primera vez. Aún acostumbrándose a su nuevo pelo, la it-girl ha grabado la reacción de sus familiares y amigos al ver su nuevo aspecto. Muy impactado, pero sin pelos en la lengua, el futbolista Juan Iglesias se ha sincerado sobre el cambio de look de su chica, desvelando lo que realmente opina al respecto y asegurando que no acaba de convencerle: