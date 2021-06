Abril Cols mantuvo una relación con el influencer Víctor Pérez

Ibai García ha confesado que está suscrito al canal de Only Fans de Víctor

Ibán ha desvelado que el exnovio de su compañera no cuelga desnudos integrales

En 'Sobreviré, after show', Nagore ha preguntado a los colaboradores si alguna vez habían estado con algún famoso. Abril Cols ha confesado que sí, y la presentadora le ha preguntado si hablaba de Víctor Pérez. "No estamos juntos, hemos estado un año y medio la segunda vez que estuvimos y un año la primera. La primera no salió bien", contaba la influencer.

Víctor tiene un canal de Only Fans, al que Iban García está suscrito. "Tiene cuenta de Only Fans pero la tuvo después, estando conmigo no la hubiese tenido. No le apoyo en eso, no sé cómo funciona, no quiero saberlo. Hay gente que me ha pasado el contenido pero no he querido hablarlo con él", contaba Abril.

Ibán ha desvelado que el exnovio de su compañera no cuelga desnudos integrales. "Yo el ‘txorongo’ no lo he visto porque no lo enseña. Enseña cositas. En plan con míticos pantalones cortos de futbol que cuando te mojas se trasparenta todo", detallaba el vasco ante el asombro de la instagramer.

No te pierdas el contenido más divertido en 'Sobreviviré, after show'