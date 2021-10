Alexia Rivas y su comentario sobre Violeta Mangriñán: “Era una choni”

Alexia Rivas no tiene filtros y lo ha demostrado en su sección ‘¿Cómo ser una buena influencer?’. La colaboradora nos ha dado unos consejos de lo que se debe hacer y lo que no para sacar el máximo partido a nuestros perfiles, ¡y ha puesto de ejemplo a nuestra Violeta Mangriñán !

Eso sí, Alexia no se ha callado y ha querido recordar el pasado de la ex superviviente: “Era una choni”. Sí, sí, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha dejado este mensajito, entre otros, a la influencer, ¡y no sabemos cómo le va a sentar. ¿Habrá dejado Alexia algún otro recadito a Violeta? ¿Qué opinará la ex viceversa? ¡Dale al play!