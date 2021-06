No te pierdas 'Sobreviviré, after show', tras la emisión de 'Supervivientes'

Oriana y Jorge Cyrus han protagonizado un tenso enfrentamiento

Jorge piensa que Oriana vota a un partido que da "lache"

Jorge Cyrus ha develado la identidad de la famosa a la que no le gustaría conocer en la vida: Oriana Marzoli. Lo que el influencer no se esperaba, es que Alexia Rivas iba a llamar a la extronista en mitad de 'Sobreviviré, after show'.

"Eso no te lo crees ni tú. Te recuerdo que en un capítulo de Mtmad dijiste que realmente te morías por conocerme", ha asegurado ella. "Pues mira, la que está pendiente eres tú de mí, que te ves mis vídeos", ha respondido él. "A lo mejor tú no tienes fans, a mí me lo han dicho por las redes sociales", ha explicado Oriana.

Jorge le ha contado a Oriana porque había hecho esa afirmación sobre ella: "Dije que no me gustas porque fuiste a una manifestación con banderitas diciendo ‘viva Vox". "Ah, eso está muy bien, juzgar a alguien por su ideología política", le ha reprochado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Pues cuando esa ideología me falta el respeto a mí, sí", ha aclarado él.

"Creo que estás muy equivocado. Es muy paleto hablar así. Tengo muchos amigos que también son gays y votan a Vox", ha asegurado la venezolana. "Estáis malitos de la mente", ha zanjado él.

