¡Marina Yers está de vuelta! El regreso de la influencer al plató de 'Sobreviviré' promete no dejar a nadie indiferente. Tras múltiples declaraciones muy polémicas en los últimos meses, Marina vuelve al programa de Mitele PLUS para aclarar todas sus polémicas y defenderse de las acusaciones de otros influencers.

Mañana martes 31 de julio a las 15:00 no te pierdas un nuevo programa de 'Sobreviviré' en Mitele PLUS, con la entrevista en exclusiva a Marina Yers y toda la actualidad de las redes, influencers y streamers del momento.