Violeta Mangriñan visita el set para contar el trastorno alimenticio que sufrió

"He aprendido a tener una buena relación con la comida", asegura

En 'Sobreviviré, after show', hemos dedicado el programa ha hablar de la salud mental. Hoy contamos con la una invitada de honor, Violeta Mangriñan, quien ha visitado el set para contar los problemas que tuvo con la comida y cómo la terapia le ayudo a superarlos.

"Yo estoy bien, antes no podía comerme una pizza o hacer vida normal y ahora la tengo. Tenía fobia a engordar o a comer algo no saludable. Me afectaba en todos los sentidos. Para mí hacerme una foto para una campaña era un mundo porque me veía mal siempre. Me castigaba y si un día comía una pizza, 3 o 4 días no comía", ha desvelado.

"Ha pasado un año, te mentiría si hay días que digo que no me quiero pasar. Lógicamente todas queremos estar buenas. No quiero pensar que estoy loca por querer estar buena. He aprendido a tener una buena relación con la comida, que es lo que me estaba condicionando la vida, y a quererme mucho más. Ahora me veo estupenda" añade la influencer.

