¡Muy fuerte! Ale Agulló se ha sometido al juego 'Doble cara', en el que ha tenido que opinar sobre sus compañeros de TikTok. Entre ellos, ha destacado a 'pabsperez' quien no sería tan 'hater' como aparenta o a Telmo Tenado, quien va de fiestero, pero realmente "se acopla" .

¡Pero aquí no acaba la cosa! La tiktoker no se ha cortado al hablar de 'natcher' y le ha acusado de plagiar vídeos, incluidos los suyos, y no dar ningún tipo de crédito. ¿Quieres saber todo lo que piensa del tiktoker? ¡Dale al play!