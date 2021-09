El dardo de Carla Vigo contra José Antonio Avilés: "Deja de ser tan mala persona"

'Sobreviviré' es un programa sin filtros, al igual que sus invitados. Carla Vigo visitaba hoy el programa, ¡y no se ha dejado nada en el tintero! La influencer no ha escondido su mala relación con José Antonio Avilés y no ha dudado en contar los motivos. Algunas mentiras, falsas promesas y puñaladas por la espalda habrían sido los motivos de que la relación entre el colaborador de 'Viva la vida' y la influencer no sea la mejor.