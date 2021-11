Desde sus confesiones sexuales hasta el famoso al que odia: Marta Peñate a examen

En su visita a nuestro programa, Marta Peñate se ha sometido al juego 'pasa pregunta', que consistía en responder el mayor número de preguntas en un minuto. Como esperábamos, un minuto se nos ha hecho corto y es que Marta nos ha confesado, entre otras cosas, que se ha besado con una chica y que no soporta sus cambios de personalidad .

Sin duda, la pregunta que menos le ha costado contestar ha sido a qué famoso no aguanta, no se trataría de otro que Oriana Marzoli, ex pareja de su actual novio, Tony Spina. ¿Quieres enterarte de los secretos más jugosos de Marta Peñate? ¡Dale al play!