Elena ha protagonizado uno de los momentos más tiernos del programa de hoy al recordar su paso por Supervivientes. La madre de Adara ha confesado que no dudaría en volver ya que se quedó "un trocito de su corazón". Sin embargo, no ha titubeado a la hora de contestar con quién no repetiría la experiencia y este no es otro que José Antonio Avilés.