'Sobreviviré' ha tratado el tema de las primeras veces. Elsa Ruiz ha contado cómo sus primeras experiencias sexuales tuvo que vivirlas "no queriendo yo mucho...". La única forma que encontraba de "que me vieran como mujer" en los años previos a salir del armario era "con hombres mayores" con los que "básicamente me dejaba hacer lo que fuera, aunque yo no quisiera".