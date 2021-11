¡Muy fuerte! La presunta amante de Cristian de 'LIDLT', pareja de Emmy Russ, ha traído a nuestro programa unas conversaciones que probarían su versión de la historia. Ante la posibilidad de que su relación se desmoronase, la influencer no ha reaccionado del todo bien y, muy nerviosa, repetía que le iba a dar algo .

Pero aquí no acaba la cosa, la ex concursante de 'Secret Story' ha querido llamar a su pareja en directo para que le diese explicaciones. Al ver que Cristian no contestaba con rotundidad, Emmy ha seguido insistiendo. ¿Quieres saber cómo ha quedado la cosa entre la pareja? ¡Dale al play!