¡Se vienen curvas! Josué ha hablado de Zoe con Álvaro y Darío, y no precisamente cosas bonitas. Según el ex tronista, su relación con Zoe sería perfecta si no fuese por sus discusiones. ¿El problema principal? Que no se dan todo el espacio que necesitan. "Yo siempre he sido un alma libre", ha dicho Josué.