¡Se va a liar! Josué se ha quedado bien a gusto al hablar de su relación con Zoe. Tras repetir que su relación no está pasando por el mejor momento y que por eso están en la isla, ha confesado: "Mi relación me da igual". ¡Pero aquí no acaba la cosa! Según él, envidia la situación de su compañero Nico y está esforzándose para respetar a su novia: "Me liaría con todas".