El programa de hoy ha estado cargadito de anécdotas con personajes muy conocidos. Adriana Dorronsoro ('El programa de AR') nos ha contado que su relación con Paula Echevarría ha mejorado con el tiempo. A la actriz no le gustaba nada que en 'Cazamariposas' se pusiese en duda su trabajo como influencer .

¡Pero aquí no acaba la cosa! Nagore Robles ha defendido a la actriz diciendo que es una mujer con mucho carácter, cosa que le encanta, y nos ha contado todo sobre una pelea que tuvo con Kiko Matamoros en maquillaje. Resulta que Paula no se cortó un pelo y no dudó en llamar mentiroso al colaborador, desmintiendo que tuvieran amigos en común. ¿Quieres saber el contenido de la discusión? ¡Dale al play y descubre toda la verdad!