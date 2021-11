Marta Peñate confiesa su dificultad para ser madre: "Quizá me tenga que inseminar o hacerme una in vitro"

Si hay algo por lo que nos gusta Marta Peñate es por su generosidad al hablar de todo. Hoy en 'Sobreviviré', la que fuera ex gran hermana ha confesado que tiene muchas dificultades para quedarse embarazada . Unos problemas relacionados con su salud con los que está preocupada ya que, tal y como ha confesado, podría ser madre pero le costaría mucho.

"Quizás tenga que inseminarme o hacerme una in vitro", ha contado Marta sobre lo que le recomiendan los médicos. ¡Y es que Marta y Tony no estarían poniendo precauciones en sus relaciones sexuales por si llega un nuevo integrante en la familia! "Ya hemos hablado de esto y tendríamos al bebé", ha confesado la ex tentadora. ¿Quieres saber todo sobre este tema? ¡Dale al play!