Marta Peñate aclara el motivo de la enemistad de Tony y Oriana: "Mayka ha hablado pestes de él"

Marta Peñate está harta de acusaciones . Tras las declaraciones de Oriana en las que señalaba a Marta como culpable de su nula relación con su ex novio Tony Spina, la ex gran hermana ha explotado y ha contado los verdaderos motivos de la enemistad de su novio con Oriana.

Este motivo tiene nombre propio: Mayka. La que fuese concursante de 'La Isla de las Tentaciones' habría ido contando pestes de Tony a la propia Oriana, comentarios feos que la ex viceversa no dudó en contar a la que fue su pareja. Pero tras las críticas, Oriana y Mayka se unieron más que nunca, algo que no le hizo nada de gracia a Tony, que decidió zanjar su relación con ambas. ¿Quieres saberlo todo sobre esta enemitad y sus verdaderos motivos? ¡Dale al play!