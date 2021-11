Alejandro Bernardos ha entrado en directo en el aniversario de mtmad para dedicarle unas conmovedoras palabras de amor a Mayka Rivera. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido evitar emocionarse al escuchar la declaración pública de su novio y ha roto a llorar. Además, el participante de 'La última tentación' se ha reencontrado con Oriana Marzoli, con quien no atraviesa su mejor momento, y ha aprovechado para pedirle a la que fuera su amiga que se disculpe con su chica tras las durísimas palabras que le ha dedicado. Algo que la venezolana no ha encajado muy bien y se ha enfrentado a ambos. ¡Dale al play y no te pierdas el agridulce momento que hemos vivido en plató!