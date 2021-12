Abrimos debate: ¿está relacionada la cirugía estética con la autoestima? Nagore Robles ha confesado que ahora mismo no se operaría el pecho. Recordemos que la presentadora aumentó su talla hace unos años, algo que ahora, si volviera atrás, no haría . ¿Los motivos? Se ve mucho más fuerte y tiene más autoestima.

“A mi eso me parece una bobada”, ha dicho Oriana. Un comentario que no le ha hecho ninguna gracia a la vasca, que ha parado los pies a la ex tronista. Y es que Oriana no cree que la cirugía estética sea un tema de autoestima o de quererse poco, sino que simplemente es una forma de sentirnos plenos con nosotros mismos. ¿Quieres saber la respuesta de Nagore al comentario de Oriana? ¡Dale al play!