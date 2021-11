Oriana Marzoli arremete contra Marta Peñate por imitarla: "Te falta personalidad"

La fiesta de celebración del quinto aniversario de mtmad iba viento en popa hasta que llegó la revolución. Oriana Marzoli ha entrado en plató y no ha parado de liarla. ¡No se ha librado nadie! Aunque no se ha visto las caras con Marta Peñate, la famosísima influencer ha llegado muy enfadada y cuando ha tenido la oportunidad de hablar con ella le ha reprochado que sea una plagiadora. ¡Pero es que la contestación de Marta Peñate no se ha quedado atrás! La actual pareja de Tony Spina le ha dicho hasta que le debe dinero. ¡Menuda bronca! No te pierdas este momentazo.