La visita de Oriana a nuestro programa ha estado lleno de momentazos. La influencer no se ha cortado al hablarnos de la relación que tiene con su ex Tony Spina . Según ella, su trato se ha cortado radicalmente porque Marta Peñate, su novia actual, se lo pidió al molestarse por unos comentarios de Oriana en su canal de Mtmad.

Tampoco se ha quedado callada cuando Nagore le ha preguntado por otro de sus ex, Luis Mateucci. Oriana ha sido tajante: "es la única persona de la que me arrepiento de haber estado". La influencer siente que su ex la vende "cuando le pagan cuatro duros". ¿Quieres saber todo lo que nos ha contado? ¡Dale al play!