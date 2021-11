Oriana Marzoli vuelve a demostrar que no tiene pelos en la lengua. La ex concursante de 'GH VIP' ha contado por primera vez en un plató cuáles fueron las razones que le llevaron a acabar su relación de amistad con Violeta Mangriñán. Las dos ex tronistas fueron muy amigas durante un tiempo y tenían una relación muy cercana que acabó de la noche a la mañana, sin motivo aparente.