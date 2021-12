Tania habla con Sandra sobre el acercamiento de Simone

Este acercamiento no le está gustando nada a Tania quien, durante uno de sus bailes con el italiano, le ha repetido: "muy junto no". Al final, la concursante ha tenido una breve conversación con su compañera Sandra en la que confesaba que Simone "va a full". Pero a Tania no es a la única a la que le molesta la cercanía de Simone: ¡Stiven se siente tan incómodo que no quiere ni mirar! ¿Quieres saberlo todo? ¡Dale al play!