El discurso de Ricardo Darín, silenciado en los Globos de Oro

Uno de los momentos de la gala de los Globos de Oro 2023 lo ha protagonizado Ricardo Darín. 'Argentina, 1985' se ha llevado el premio a la mejor película de habla no inglesa, un reconocimiento para su director, Santiago Mitre. Ricardo Darín, protagonista de este largometraje, que no ha dudado en hacer una mención especial al equipo Argetino, ganador en el Mundial de Qatar, que les ha dado "una gran alegría" a todos los que forma el país ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha ocurrido en plena gala!