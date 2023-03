Aciertos y errores de los Premios Oscar 2023

La alfombra de los Oscar 2023 dejó de ser roja y se tiñó de champán por primera vez en su historia. Un maestro de ceremonias clásico, una gala de las de toda la vida y un metraje perfectamente estructurado querían devolver a la noche más importante del cine norteamericano el esplendor perdido el año pasado tras el patético incidente del puñetazo de Will Smith. Dale al play y no te pierdas todos los looks que han desfilado por la alfombra roja de la gran noche.