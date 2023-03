Bertín Osborne está muy enfadado. El presentador ha publicado un vídeo que puedes ver en esta noticia en contra de todos aquellos que no quieren celebrar el Día del Padre. El ex de Fabiola Martínez cuenta lo que le ha ocurrido, el mensaje que ha recibido y que le ha hecho explotar ante sus miles de seguidores ¡Dale al play y no te lo pierdas!