Vicky Martín Berrocal ha experimentado un gran cambio físico en los últimos tres años. A la diseñadora le diagnosticaron obesidad y ha hecho un cambio de hábitos con el que ha logrado perder 25 kilos. Ahora que ha cumplido 50 años, la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' se siente en "su mejor versión" y no es por el peso. ¡Dale al play y no te lo pierdas!