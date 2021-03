Blanca Suárez ha confesado que a lo largo de su trayectoria profesional no ha sentido "que se me haya valorado más por el físico que por mi talento”, pero sí ha sentido que han cuestionado su físico en ocasiones. “Cada día que me levanto practico el mirarme al espejo y el aceptarme, el gustarme. Incluso cuando tu cuerpo cambia, tu cara cambia, tu pelo cambia… Todos cambiamos, crecemos y nos hacemos mayores, y hay que hacer un trabajo de aceptación”, afirma la actriz.