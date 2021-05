La actriz turca Hande Erçel ha concedido una entrevista en exclusiva a Mediaset España en la que ha hablado sobre la serie que protagoniza junto a Kerem Bürsin, 'Love is in the air', la comedia romántica que ha cosechado un gran éxito tanto en Turquía como en España, donde su legión de fans se ha multiplicado en los últimos meses. También ha hablado sobre su compañero de reparto, con el que recientemente ha hecho pública su relación sentimental.