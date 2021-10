"A mi familia no le importa mi fama"

Kerem Bürsin ha revolucionado nuestro país. El actor, que se ha convertido en todo un ídolo de masas gracias a su papel de Serkan Bolat en 'Love is in the air', ha estado unos días en Gran Canaria con motivo de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Allí, cientos de fans se agolpaban, tanto en el aeropuerto como en el hotel, para recibirle con los brazos abiertos.

Por supuesto, Divinity no podía faltar a esta cita. En Gran Canaria también ha estado nuestro compañero Adolfo Rodríguez, que ha podido hablar en exclusiva con el actor turco del momento. ¡Qué momentazo! Apenas unas horas después de que el actor pisara suelo canario y tras varias semanas de espera se producía el encuentro con él, una charla distendida en la que Kerem Bürsin ha demostrado por qué se ha convertido en todo un fenómeno. Un fenómeno que podría regresar a nuestro país antes de lo que imaginamos. "Tengo los derechos de un libro ambientado en España y podríamos rodar aquí".

Con esta entrevista hemos descubierto al Kerem de verdad. Al hombre que se esconde detrás del gran actor. Y es que, a pesar de la fama, no ha cambiado y sigue estando muy apegado a los suyos, una familia con la que ha recorrido medio mundo y que siguen siendo su prioridad. Los Bürsin son una piña y el éxito internacional de Kerem no ha cambiado nada. "Mi familia es mi sostén, no les importa mi fama", ha contado el actor.

Un aliado del feminismo y otras luchas sociales

Su familia le mantiene con los pies en el suelo, lo que le ha permitido no perder la perspectiva. Kerem no es de los que viven en una burbuja ajeno a lo que ocurre más allá de su éxito.

Consciente del mundo en el que vivimos y de las desigualdades que aún persisten en la sociedad, el protagonista de 'Love is in the air' ha mostrado nuevamente en esta entrevista su compromiso social. "Como personaje público y con cierta influencia se debe tratar este tipo de conversaciones en sus diferentes plataformas para concienciar a las generaciones venideras", nos ha contado el intérprete, que en más de una ocasión ha alzado su voz en apoyo al feminismo y el colectivo LGTBI.

