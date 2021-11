Aún no hemos podido olvidar la sonada visita a España que realizó Kerem Bürsin. El actor turno no quiso perder la oportunidad y conoció al famdum español, que le entregó regalos para Hande, vivió con mucha emoción y aguantó solas infinitas. Si quieres ver cómo es el protagonista de 'Love is in the air' en persona solo tienes que darle al play.