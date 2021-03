Lucía Rivera, tras su ruptura con Marc Márquez: "María Pedraza es una chica muy guapa y yo me alegro"

Un año después de su ruptura con Marc Márquez, Lucía Rivera se ha pronunciado ante los rumores que apuntan que su expareja podría haber comenzado un romance con María Pedraza. La modelo ha respondido que "ojalá" el piloto tenga una nueva historia. “Estaría genial. Es una chica muy guapa y yo me alegro”, respondía riéndose ante las bromas de las amigas que la acompañaban. Lo que sí ha dejado en el aire es si ella sigue manteniendo algún contacto con el catalán. “Eso no lo voy a decir, yo no hablo de mi vida privada”, contestaba tajante.