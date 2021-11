Una gran fiesta, una barbacoa y muchas lágrimas: el emotivo último día de rodaje de 'Love is in the air'

El 12 de agosto de 2021 era un día importante para el equipo de 'Love is in the air'. Ese día, el gran fenómeno turco de los últimos tiempos afrontaba su último día de grabación. Las cientos de personas que formaban parte del equipo decía adiós un proyecto que ha cambiado la vida de todos los que han formado parte de él. Y es que 'Love is in the air' ha sido mucho más que una serie para todo ellos.