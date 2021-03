Vicky Martín Berrocal: "He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso"

Vicky Martín Berrocal ha reconocido tener una relación "tóxica" con la comida. La diseñadora ha confesado que, en algunas ocasiones, la ha utilizado como un regalo y durante el confinamiento le hizo "mucho mal". "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir”, reconocía. La madre de Alba Díaz considera que lo importante no son los kilos que ganes, es tener un equilibrio saludable. Aún así, siempre se siente orgullosa de los cambios que experimenta su cuerpo: "He tenido una 40 y he estado muy bien y he tenido una 46 y he defendido eso, esa es la actitud".