‘Te entiendo, bro’ llega a mtmad mañana: el videopodcast donde cuatro influencers hablan de las inquietudes de los hombres

En ‘Te entiendo, bro’, nuestros colaboradores no serán los únicos que tendrán que mojarse y poner sobre la mesa todo lo que tienen en la cabeza. Amigos de la televisión y expertos en distintas materias se unirán a este debate para aportar su particular punto de vista. Con perfiles muy dispares, estarán dispuestos a opinar de todo sin cortarse un pelo.

Si estás muy perdido y no sabes que estás haciendo con tu vida o te sientes juzgado… ¡no te preocupes! Aquí te entendemos, bro. ¿Te has planteado abrir la relación? ¿Quieres hacerte algún retoquito pero no estás muy convencido? ¿Eres el solterón de tu grupo de amigos y te da miedo comprometerte? Y ellas… ¿Cuántas veces se han preguntado qué se les pasa a estos hombres por la cabeza? Gracias a este videopodcast podrán escuchar la otra cara de la moneda.