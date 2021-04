¿Por qué ha decidido responder? Además, ya sabemos que con La Marrdita no todo iban a ser penas y, por eso, ha decidido enseñarnos su nuevo piercing. ¿Dónde se lo habrá hecho? ¿Le dolió? Si quieres enterarte de todos los detalles, no esperes más y disfruta de este nuevo capítulo de ‘Toxic’ donde nos hemos encontrado a una Marrdita dispuesta a no callarse nada. ¡Dale al play!