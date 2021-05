Hace algunas décadas se pusieron de moda algunos trucos para obtener el mejor bronceado del verano: zumo de limón, aceite de oliva o Coca Cola. Sin embargo, estos productos no ayudan a protegernos de las radiaciones; incluso podría ser peligroso para nuestra piel. Cada año se registran en España 5.000 nuevos casos de melanoma, que afecta sobre todo a personas de entre 40 y 70 años. Para prevenir, no solo el cáncer de piel, sino las quemaduras, el enrojecimiento o el envejecimiento cutáneo, es fundamental saber aplicar correctamente las cremas de protección solar. Para ello, contamos con la ayuda de nuestro experto, José Manuel López Nicolás, José Manuel López Nicolás, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Puedes verlo en el vídeo.