A nadie le gusta escuchar que sus niveles de colesterol están por las nubes. Significa dejar de consumir un montón de productos que siempre has considerado sabrosos. Pero no has de preocuparte, un 46% de la población tiene este problema. Una dieta sana y ejercicio son una buena solución. Sin embargo, en los últimos años se han puesto de moda margarinas, productos lácteos, mayonesas y aderezos que aseguran poder reducir el colesterol malo (LDL). Pero ¿son efectivos realmente estos productos? El Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y Vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, José Manuel López Nicolás nos saca de dudas en este vídeo.