Programa 1: Mario González y Claudia Martínez recuerdan los duros inicios de su relación y ella se rompe tras ser culpada de destruir una familia

Mario González y Claudia Martínez llegan a mtmad con ‘Un cuento imperfecto’ para hablar sobre el amor en todas sus vertientes con diferentes invitados, pero sobre todo y más aún en el estreno de su videopodcast, para contar todos los secretos de su historia. Los dos exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ recuerdan los duros inicios de su relación , un romance muy cuestionado hasta el día de hoy por la situación que ambos vivían cuando comenzaron a salir juntos. Al repasar todo lo que se ha dicho de ellos durante estos meses, la influencer no ha podido contener las lágrimas por las críticas que recibe por “romper una familia” , ya que, sus ‘haters’ consideran que se ha entrometido entre Mario y Sheila González, que tienen un hijo en común, pero hoy ambos protagonistas sacan a la luz toda la verdad.

La pareja no ha querido saltarse ningún detalle de su ‘cuento imperfecto’. De principio a fin descubrimos cómo se ha forjado su bonita historia de amor, que ha tenido que atravesar numerosas dificultades y muchas intromisiones. Mario González desvela el momento clave en el que empezó a fijarse en Claudia como algo más que una amiga e incluso ambos explican cómo fue el día en el que el influencer le confesó sus sentimientos. Del mismo modo que ambos hablan sobre las cosas bonitas que ha habido al principio de su relación, también se enfrentan a todo lo negativo que hubo y responden a sus exparejas, Sheila González y Javi Redondo, para dar su versión de los hechos . Asimismo, conocemos el lado más vulnerable de Claudia, que con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, se sincera sobre el dolor que siente por el aluvión de críticas que ha recibido, tras hacer pública su relación con Mario.

Al igual que el propio nombre del videopodcast, en la vida no todo es perfecto, por lo cual tanto las invitadas como los anfitriones se sinceran sobre sus rupturas y los bucles tóxicos en una relación . ¡No solo eso! Al hablar sobre la propia historia de Mario y Claudia, Lucía ha querido dar su opinión sobre cómo vivió ella el inicio de su relación y si se ha podido llegar a sentir identificada. Además, la exconcursante de ‘La última tentación’ dice todo lo que piensa sobre los comentarios que han vertido Ana Nicolás y Tania Déniz acerca de los protagonistas de ‘Un cuento imperfecto’. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale al play y descúbrelo!

