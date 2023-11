Si te has quedado con ganas de saber más sobre los secretos del pasado de Claudia Martínez y Mario González, no puedes perderte el siguiente capítulo de ‘Un cuento imperfecto’. Junto a sus invitados, la pareja de ‘La isla de las tentaciones’ hablan sobre diferentes temas de las relaciones amorosas y conocemos de primera mano cómo es realmente su historia de amor. ¡Adelántate al próximo programa un día antes con Mitele Plus!