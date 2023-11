Como en toda historia, hay protagonistas y personajes secundarios que generan un conflicto en la narrativa. ‘Un cuento imperfecto’ no iba a ser menos y en este caso, según cuentan los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ , sus exparejas son esa piedra que estorba en su camino. Después de que Claudia Martínez le reproche a su novio que no ponga límites a la madre de su hijo, Mario González cuenta lo que hace Javi Redondo para meterse en su relación a día de hoy.

Al parecer, Javi Redondo no puede dejar de entrometerse entre Claudia y Mario, a pesar de que se separó de la influencer hace muchos meses. Además de hablar sobre ellos en sus redes sociales, Mario explica que el exhabitante del pisito de ‘Solos’ no les deja ni dormir, ya que, se pasa las noches llamando por teléfono en número oculto. El madrileño no duda de que detrás de esas llamadas a deshoras se encuentra Javi. ¿Cómo lo tiene tan claro? ¿Qué opina Claudia al respecto?