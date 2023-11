El padre de Claudia Martínez hace una aparición estelar en 'Un cuento imperfecto' para dar su punto de vista sobre la relación de su hija con el exnovio de Sheila González. No solo descubrimos cómo le cae el influencer, sino que además se ha atrevido a opinar sobre el futuro de la relación, en especial, sobre temas como el matrimonio y los hijos. ¿Le gustaría que ampliasen la familia? Con el asunto de la paternidad sobre la mesa, el progenitor de la exconcursante de 'LIDLT' le ha lanzado a su hija un consejo muy importante antes de ser madre con Mario González. ¿De qué se trata?

Los tortolitos han recibido una llamada de una persona muy especial durante este programa, el padre de Claudia Martínez. Este no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar sobre la relación de su hija con Mario González y, además, ante la gran pregunta de Fani Carbajo sobre si le gustaría que los influencers formasen una familia, el progenitor no ha dudado en dar su más sincera opinión al respecto, brindándole a su hija un consejo que considera fundamental si finalmente decide dar ese gran paso con Mario. ¡No te lo pierdas!

En los inicios de su relación Claudia Martínez y Mario González fueron muy juzgados, sin embargo, y contra todo pronóstico, la pareja sigue unida y su noviazgo avanza a pasos agigantados. No obstante, algunos problemas que arrastran del pasado en ocasiones logran desestabilizarlos y en este nuevo programa descubrimos el motivo de su última gran crisis. ¡Dale al play para no perderte ni un solo detalle! Y recuerda que puedes adelantarte al próximo capítulo un día antes con Mitele Plus.