Jessica Bueno y Luitingo están totalmente compenetrados y no solo en lo personal también en lo profesional, ya que, el cantante confiesa que ayuda a su novia a crear contenido para las redes sociales. Este tema abre un debate entre los presentes en el plató de 'Un cuento imperfecto' y Jonan Wiergo explica por qué no podría tener una relación con otro influencer. El que fuera concursante de 'Supervivientes' tiene muy claro que entre sus planes no se encuentra el de que su novio sea creador de contenido como él y expone sus motivos en el videopodcast.