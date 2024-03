Esta semana en 'Un cuento imperfecto', Jessica Bueno y Luitingo confiesan si tras salir de la casa de Guadalix se ha roto la burbuja en la que se encontraban dentro del reality. Al hablar sobre cómo es su relación ahora, los exconcursantes de 'Gran Hermano VIP ' no esconden la realidad y se sinceran sobre sus discusiones . El cantante y la modelo demuestran que, al igual que en la mayoría de los noviazgos, no todo es perfecto y hablan sobre su último enfado . La pareja desvela de esta forma una parte totalmente desconocida de su relación, puesto que es la primera vez que explican públicamente cuáles son las cosas por las que han discutido durante estos meses fuera del programa.

Fuera de la casa de Guadalix, Jessica y Luis han comenzado a conocer las manías del otro, sus puestos fuertes y débiles, creando una conexión mucho más íntima, pero también han aparecido los primeros roces entre ellos. Los tortolitos explican por qué suelen discutir y sus invitados les advierten de que poco a poco sabrán más cosas que no les gustarán de su pareja. Bajo esta premisa, los presentadores del videopodcast confiesan lo que no les gusta el uno del otro, al igual que LoveYoli y Jorge Moreno, que no temen en sacar sus trapos sucios de sus más de 4 años de relación.